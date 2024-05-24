Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarı maç öncesi birbirine girdi: Gözaltılar var, salonun içine çevik kuvvet gönderildi

Final Four öncesi Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları, karşılaşmanın yapılacağı Berlin'deki salonun girişinde kavga etti. Olay büyüyünce polis araya girdi. Gözaltların olduğu söyleniyor.

Son Güncelleme:
<

GERÇEK GÜNDEM-Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları, Berlin’de Final Four’un başlamasına saatler kala kavga etti.

EuroLeague’de Final Four heyecanı saatler sonra başlayacak.

Fenerbahçe, Panathinaikos ile Real Madrid ise Olympiakos ile karşılaşacak.

İki maçın kazananları finalde, kaybedenleri üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.

POLİS ARAYA GİRDİ: GÖZALTILAR VAR

Gazeteci Yannis Psarakis, maçların yapılacağı Berlin’de, salon girişinde Fenerbahçe taraftarları ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktığını açıkladı.

Kavga büyüyüp salonun içine taştı.

Yunan basının aktardığına göre, Alman polisi, kavgaya karışan taraftarları gözaltına almaya başladı.

Ayrıca salonun içine çevik kuvvet ekibinin girdiği de görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
EuroLeague Fenerbahçe Panathinaikos Kavga Polis Gözaltı
Son Güncelleme:
Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar Show TV'nin en çok izlenen dizilerindendi. Sandık Kokusu dizisinden üzen karar
Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin
Resmen açıklandı, kadroya dahil edildi: Galatasaray'da yeni transfer! Galatasaray'da yeni transfer
Makaralı Yay Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu Makaralı Yay Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Haziran ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi: "Bu fay yıllardır suskun..." Prof. Ahmet Ercan'dan bir il için deprem uyarısı geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi
Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme: Toplu yatacak! Emeklilere 'Kurban Bayramı' öncesi çifte ödeme