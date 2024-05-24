Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarı maç öncesi birbirine girdi: Gözaltılar var, salonun içine çevik kuvvet gönderildi

GERÇEK GÜNDEM-Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları, Berlin’de Final Four’un başlamasına saatler kala kavga etti.

EuroLeague’de Final Four heyecanı saatler sonra başlayacak.

Fenerbahçe, Panathinaikos ile Real Madrid ise Olympiakos ile karşılaşacak.

İki maçın kazananları finalde, kaybedenleri üçüncülük maçında kozlarını paylaşacak.

POLİS ARAYA GİRDİ: GÖZALTILAR VAR

Gazeteci Yannis Psarakis, maçların yapılacağı Berlin’de, salon girişinde Fenerbahçe taraftarları ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktığını açıkladı.

Kavga büyüyüp salonun içine taştı.

Yunan basının aktardığına göre, Alman polisi, kavgaya karışan taraftarları gözaltına almaya başladı.

Ayrıca salonun içine çevik kuvvet ekibinin girdiği de görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem