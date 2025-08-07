Fenerbahçe ve Beşiktaş Yıldız İsim için Karşı Karşıya

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Marsilya forması giyen Jonathan Rowe içi karşı karşıya geldiği iddia edildi. Kulüpler transferi nihayete erdirmek için çabalarını sürdürüyor.

Süper Lig ekipleri ligin başlamasına artık sayılı günler kala, kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Marsilya’nın yıldızı için karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Yıldız İsim için Karşı Karşıya - Resim : 1

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Ligue 1'de kariyerini sürdüren Jonathan Rowe ile ilgilendiği öne sürüldü. Kulüpler Marsilya’yla temasları sıklaştırdı.

Fransa basınında yer alan haberlerde oyuncu için girişimler sürerken Foot Mercato, İngiliz yıldızın Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Beşiktaş
