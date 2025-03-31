Fenerbahçe ve Beşiktaş Yarın Kozlarını Paylaşacak

Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin ilk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Yarın Kozlarını Paylaşacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet İle Beşiktaş BOA yarı final serisinde karşı karşıya gelecek. İlk maç yarın oynanacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda yapılacak maç, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol’u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Kaynak: AA

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