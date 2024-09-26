Fenerbahçe - Union SG Maçı Başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun ilk maçında evinde Union SG'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü ve Christian Burgess'in golüyle 2-0 öne geçtiği karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.

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Fenerbahçe - Union SG Maçı Başladı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor.

Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Union SG karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

2' Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyon! Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodriguez son çizgiye inerken topu kale sahasına doğru çevirdi. Oosterwolde rakibinden önce son anda kayarak müdahale etti ve topu kaleye girmesini önledi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Becao uzaklaştırdı.

27' Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile 1-0 öne geçti.

45' İlk yarı sona erdi.

46' Maçın ikinci yarısı başladı

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can, En Nesyri, Cengiz

Union SG: Moris, Rasmussen, Mac Allister, Ivanovic, Rodriguez, Burges, Castro-Montes, Niang, Vanhoutte, Sadiki, Machida

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