Hedef Devler Ligi Bileti... Fenerbahçe Tur İçin Sahada

Fenerbahçe ile Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, 16 yıl sonra lig aşamasına katılmak için zorlu rakibini elemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında Benfica'ya konuk oldu. Kadıköy'deki ilk maç 0-0 bitmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Benfica'da Pavlidis 11. dakikada dokunuşu yaparak golü attı. Ancak VAR uyarısı sonrası görüntüleri izleyen hakem, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

Kerem Aktürkoğlu 35. dakikada bulduğu golle Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

16 YILLIK HASRET

Fenerbahçe, zorlu rakibini elemeyi başarırsa 16 yıl sonra lig aşamasına katılım hakkı elde edecek. Sarı-lacivertliler son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti.

Fenerbahçe Benfica
