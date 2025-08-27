Hedef Devler Ligi Bileti... Fenerbahçe Tur İçin Sahada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında Benfica'ya konuk oldu. Kadıköy'deki ilk maç 0-0 bitmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Benfica'da Pavlidis 11. dakikada dokunuşu yaparak golü attı. Ancak VAR uyarısı sonrası görüntüleri izleyen hakem, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

Kerem Aktürkoğlu 35. dakikada bulduğu golle Benfica'yı 1-0 öne geçirdi.

16 YILLIK HASRET

Fenerbahçe, zorlu rakibini elemeyi başarırsa 16 yıl sonra lig aşamasına katılım hakkı elde edecek. Sarı-lacivertliler son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti.