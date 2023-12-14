Fenerbahçe tur biletini aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 yendi ve lider olarak sonraki tura yükseldi.

Fenerbahçe tur biletini aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 yendi ve sonraki tura yükseldi.

Sarı lacivertlilerin gollerini 35'te Ferdi Kadıoğlu, 48'de Dusan Tadic'in penaltısında topu kendi ağlarına gönderen Takac, 60 ve 62. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Fenerbahçe grupta topladığı 12 puanla üst tura çıkmayı garantiledi.

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