Fenerbahçe Tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na Veda Etti: 'Gitme, Sana Muhtacım'

Fenerhabçeli taraftarlar dünkü Adana Demirspor maçında, kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu'na veda etti. Tribünler "Gitme sana muhtacım, gözümde nursun başımda tacım, muhtacım" şarkısını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in ilk maçında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçı 1-0'lık galibiyet ile tamamladı. Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık haberiyle sarsılan Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de maç sonunda duygulandıran anlar yaşattı.

Ferdi 88. dakikada sahadan çıktıktan sonra ve maçın ardından tribünler "Gitme sana muhtacım, gözümde nursun başımda tacım, muhtacım" şarkısını söyledi. Maç sonunda tribünlerden veda tezahüratları yapıldı.

Ferdi Kadıoğlu tribünleri alkışladı, tüm takım arkadaşları tek tek Ferdi'ye sarıldı. "Ferdi sen bizim her şeyimizsin" tezahüratları sonrası duygusal anlar yaşandı.

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