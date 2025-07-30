Fenerbahçe Transferde Mutlu Sona Ulaştı: İstanbul'a Doğru Yola Çıktı

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Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin transferlerinin ardından sessizliğe gömülen Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Milan Skriniar, transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe’nin başarılı savunmacıyı bugün İstanbul’a getireceği bildirildi.

Skriniar’ın önümüzdeki saatlerde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Fenerbahçe’nin PSG’ye 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi