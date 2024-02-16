Fenerbahçe, olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’yi duyurdu

Fenerbahçe, Trabzonspor’dan ayrılan dünya ve olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’yi kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe, olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’yi duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük spor kulübüne 'Hoş geldin' olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli" denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli’yi duyurdu - Resim : 1

TRABZONSPOR İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

25 yaşındaki milli sporcuya Paris 2024 Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı dileğinde bulunuldu.

Busenaz Sürmeneli, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

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Kaynak: İHA

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