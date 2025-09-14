Fenerbahçe-Trabzonspor Derbisinin İlk 11'leri Belli Oldu.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu getiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi için bu maçı kazanmak kritik önemde. Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Jabol, Okay, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.