Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho Samandıra'dan paylaştı: Beğeni yağdı!
Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, İstanbul'a gelerek çalışmalara başladı. Mourinho'nun ilk gün paylaşımına beğeni yağdı.
Süper Lig devi Fenerbahçe’de göreve getirilen Jose Mourinho, İstanbul’a geldi ve bugün çalışmalara başladı.
Mourinho, çalışmasının ilk gününden fotoğraflar paylaşırken, usta teknik adamın paylaşımına beğeni yağdı.
Portekizli teknik direktör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “1. Gün” notunu düştü.
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