Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Kulübedeki Yıldızları Sahaya Sürüyor

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, 2-3 oyuncunun yarınki Union SG karşılaşmasında kulübeden çıkacağını duyurdu. İrfan Can ve Amrabat'ın sahada olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Kulübedeki Yıldızları Sahaya Sürüyor

Ezeli rakibi Galatasaray’a kendi sahasında 3-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun Avrupa sahnesi için planları netleşmeye başladı. Union SG maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Mourinho, kadroda değişikliğe gideceğinin sinyalini verdi.

İrfan Can Kahveci'nin 11’e dönme şansına ilişkin de konuşan Mourinho "İlk 11'de oynaması gerektiğine katılıyorum. Kendisi yarın oynayacak” ifadelerini kullanırken, kadrodaki değişikliklerin rotasyon değil dinamikleri değiştirmeye yönelik olacağının altını çizdi.

Öte yandan Mourinho, yeni transfer Amrabat’ın da maçta sahada olacağını açıkladı. Portekizli hoca, açıklamasında, "Yeni oyuncuların adapte olması gerekiyor. Amrabat, 2-3 antrenmandan sonra Kasımpaşa maçında oynadı. Galatasaray maçında hibrit stoper gibi oynadı. Seviyesinin yukarında olduğunu gösterdi. Bu yüzden yarın oynayacak kendisi” dedi.

Mourinho basın toplantısında kulübeden 2-3 oyuncunun Union SG karşısında sahada olacağını duyurdu.

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