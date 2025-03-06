Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho Galatasaray ve Okan Buruk'a Ateş Püskürdü: 'Nasıl Bu Kadar Alçalabildiler?'

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho’nun Galatasaray derbisinin ardından yaptığı ‘Maymun gibi zıpladılar’ açıklamaları sarı-kırmızılı ekip cephesinden ‘ırkçılık’ olarak yorumlanırken, kamuoyunda da bitmek bilmeyen bir tartışma yaşanmıştı.

Sky Sports’a verdiği röportajda konuşan Mourinho, Galatasaray ve Okan Buruk hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Galatasaray’ın kendisini ırkçılıkla suçlamasına ilişkin sert açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam “Bana saldırırken akıllıca davranmadılar, çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika’yla, Afrikalı insanlarla, oyuncularla ve hayır kurumlarıyla bağlarımı hiç hesaba katmadılar. Bu olay bana karşı olmaktan çıktı, bumerang gibi dönüp kendilerine çarptı!” ifadelerini kullandı.

Irkçılık iddialarına karşı kendisini savunan Mourinho, kötü özellikleri olduğunu kabul etti ancak bunların arasında ırkçılığın yer almadığını söyledi. Irkçılık suçlamalarının kendisini değil, kendisini suçlayanları küçük düşürdüğünün altını çizen Mourinho, “Nasıl bu kadar alçalabildiler?” dedi.

'NEDEN YAPTIN BUNU JOSE?'

Kendisine, “Maymun gibi zıpladılar” sözlerinden pişman olup olmadığı yönünde gelen soruyu da yanıtlayan Mourinho, “Bazen kendime soruyorum: Neden yaptın bunu Jose? Neden o seviyeye düştün? Ama sadece üzücüydü” ifadelerini kullandı.

Kendisini sevmeyenlerin bile bu süreçte destek olduğunu anlatan Mourinho, “Konuşmaktan çekinmeyen insanlara, özellikle eski oyuncularıma teşekkür ederim. Onların sesi çok önemliydi” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi