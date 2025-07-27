Mourinho Ali Koç'u Ateşe Attı: 'Yapılması Gerekeni Herkes Görüyor'

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Fenerbahçe hazırlık turnuvası olan Eusebio Kupası’nda karşılaştığı Benfica’ya 3-2’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, takımdaki eksikliklerle ilgili yönetime adeta sitem etti.

“Portekiz’de yoğun idmanlar yaptıklarını ve hazılık maçlarına hazırlanamadıklarını belirten Mourinho, Sezon öncesi kampları daha çok yükleme ve yoğun antrenmanlarla geçer. Söylemek istediğim şey, bu sebeple maçlara taze bir şekilde çıkamadık. Kamptan çok memnunum. Herkes çok iyi çalıştı” ifadelerini kullandı.

Mourinho, açıklamalarının devamında ise takımdaki eksikliklere değindi. Mourinho, “Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi