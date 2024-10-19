Fenerbahçe Tarsusspor’u 100 – 71’lik Skorla Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Tarsusspor deplasmanında 100-71'lik net bir galibiyet aldı..

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Fenerbahçe Tarsusspor’u 100 – 71’lik Skorla Geçti

Tarsusspor: Aisha Sheppard 12, Shyla Jade Heal 2, Büşra Akgün 8, Jillian Chantel Alleyne 26, Courtney Alexandria Hurt 17, Ecem Erk, Elif Emirtekin 1, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa 3

Fenerbahçe: Ariel Asante Atkins 17, Gabrielle Lisa Williams 10, Alperi Onar 9, Marieme Badiane 8, Tina Charles 8, Sevgi Uzun 13, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 10, Tilbe Şenyürek 17

1. Periyot: 13-33 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 32-58 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 54-77 (Fenerbahçe lehine)

Kaynak: İHA

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