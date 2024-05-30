Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'ın Kalamış tesisini basmıştı: Galatasaray suç duyurusunda bulundu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tesislerinin bulunduğu Kalamış’ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Fenerbahçeli bir grubun attığı meşale sonucu yangın çıkmıştı. Sarı Kırmızılı kulüp olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'ın Kalamış tesisini basmıştı: Galatasaray suç duyurusunda bulundu

Galatasaray, Kalamış'ta Fenerbahçeli taraftarlarla yaşanan olayın ardından şahıslar için suç duyurusunda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Kalamış tesislerimizde yaşanan olaylarla ilgili olarak Kulübümüz, olaylara karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olaylara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karışanlara müsamaha gösterilmeyecektir. Süreç sonuna kadar, titizlikle takip edilecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarları arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması büyük olaylara sahne oldu.

Kalamış'ta Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında kavga: Yangın çıktıKalamış'ta Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında kavga: Yangın çıktıSpor

YANGIN ÇIKMIŞTI

Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu söküp, Fenerbahçe tesislerine getirdi.

Daha sonra Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

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