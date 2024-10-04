Fenerbahçe, Tadic ile 1 Puanı Kurtardı
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu maçtan 1 puan ile ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında sahasında Union SG'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Maçın ilk yarısı Twente'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda Fenerbahçe, Amrabat'ın nefis asisti ve Dusan Tadic'in 71. dakikadaki şık golüyle skoru dengeledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 4'e çıkardı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında 24 Ekim tarihinde Manchester United'ı konuk edecek.
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