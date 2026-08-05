Fenerbahçe-Sturm Graz Maçında İlk Gol Geldi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlıyor.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başladı. Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetiyor. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones oldu.

HESABI TALISCA AÇTI

Fenerbahçe 9. dakikada Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İLK DÜDÜK ÇALDI

Fenerbahçe-Sturm Graz maçında ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Seidl, Weinhandl, Stankovic, Hödl, Wlodarczyk, Jatta.

Kaynak: Haber Merkezi