Fenerbahçe Sezona Yenilgiyle Başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler Talisca'nın golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

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Fenerbahçe Sezona Yenilgiyle Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmada ilk gol Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, 13'üncğ dakikada Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı. Gençlerbirliği, 37'nci dakikada Franco Tongya'nın golüyle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe Sezona Yenilgiyle Başladı - Resim : 1

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar yakalarken, Gençlerbirliği aradığı golü Oğulcan Ülgün ile buldu. Ev sahibi ekip bu golle 2-1 öne geçti. Kalan bölümde Fenerbahçe beraberlik için baskı kursa da aradığı golü bulamadı.

Fenerbahçe Sezona Yenilgiyle Başladı - Resim : 2

Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, yeni sezona deplasmanda mağlubiyetle başlamış oldu. Gençlerbirliği'yse güçlü rakibi karşısında aldığı galibiyetle sezona3 puanla giriş yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe Gençlerbirliği Süper Lig
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