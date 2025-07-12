Fenerbahçe'den Sezonun İlk Provası

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Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da İstanbul'da start veren Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun ilk hazırlık maçında Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 11. dakikasında Cengiz Ünder'in attığı golle öne geçerken, 69. dakikada yeni transfer Youssef En-Nesyri skora yeniden denge getiren golü kaydetti. Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk resmi olmayan mücadelesinde, kadro derinliği ve oyun temposu teknik heyet tarafından yakından takip edildi.

Mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi ve Eren Dişli de izledi. Takımın fiziksel durumu ve yeni oyuncuların performansı, yönetimin dikkatle gözlemlediği detaylar arasında yer aldı.

Bu karşılaşmayla birlikte İstanbul'daki hazırlık dönemini noktalayan Fenerbahçe, 14 Temmuz'da Portekiz kampına geçerek sezon çalışmalarına 27 Temmuz'a kadar yurt dışında devam edecek. Kamp süresince Fenerbahçe'nin birkaç hazırlık maçı daha yapması planlanıyor.

Kaynak: DHA-İHA