Fenerbahçe-Samsunspor Maçının İlk 11'leri
Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor’u ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın galip geldiği haftada 3 puan alarak zirve yarışında farkın açılmasını önlemek istiyor.
Ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 beraberlik alan Fenerbahçe, 54 puanla ikinci sırada bulunuyor. Son iki maçını Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere bitiren sarı-lacivertliler, ligde namağlup tek takım konumunda. Samsunspor ise 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puana sahip ve çıkış yakalamak için Fenerbahçe karşısında avantaj peşinde.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Archie Brown, Levent , Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Cherif, Kerem.
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.
