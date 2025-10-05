Fenerbahçe Samsun’da 3 Puan Peşinde!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor’a karşı 3 puan arıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Fenerbahçe’de kaleyi, sakat Ederson ve İrfan Can’ın yokluğunda Tarık Çetin koruyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

19' Samsunspor’da Holse, Fenerbahçe ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını kale önüne gönderdi. Topu uzaklaştırmak isteyen Skriniar araya girdi ancak top Coulibaly’nin önünde kaldı. Coulibaly’nin sert şutunu kaleci Tarık Çetin, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

24' Fenerbahçe’nin golcüsü En-Nesyri, sağ çaprazdan ceza sahasına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Okan topu kontrol etti.

34' Samsunspor’un sol köşeden kullandığı kornerde Holse’nin şutunu Musaba tamamlayarak ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası Halil Umut Meler, elle oynama ihtimalini değerlendirmek için pozisyonu izledi ve ilk karar olan ofsaytı onayladı.

46' Fenerbahçe'de Kerem, Szymanski ve Talisca kenara alındı. Yerlerine Nene, İsmail ve Oğuz oyuna alındı.

50' Fenerbahçe'de Musaba'ya faul yapan Skriniar sarı kart gördü.

58' Fenerbahçe ceza sahasında yaşanan pozisyonda Skriniar’ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörden izleyen Halil Umut Meler, kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.



