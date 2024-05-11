Fenerbahçe şampiyonluk yarışına tutunmak için sahaya çıkacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk yarışına tutunmak için yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe şampiyonluk yarışına tutunmak için sahaya çıkacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.

4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

6 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Fenerbahçe Kayserispor Edin Dzeko Cengiz Ünder Dusan Tadic
Son Güncelleme:
Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor
İşte ihtimaller... Galatasaray şampiyonluğunu yarın ilan edebilir! Galatasaray şampiyonluğunu yarın ilan edebilir!
Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş... Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş...
Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor Kelle paçadan çok daha ucuz ve daha faydalı çıktı! Şimdilerde yok satıyor
ÇOK OKUNANLAR
Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü
Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar... Emekli maaş zammında masada 3 formül
Kars'ta patates yedi, ölümden döndü! Patates yedi, ölümden döndü!
Meteoroloji'den kritik açıklama: Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor! Sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor!
Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın çıkışı sosyal medyanın gündeminde: Kadınların söz hakkının olmadığı yerde konuşmam Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu