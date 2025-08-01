Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Kadrosu Belli Oldu: 10 İsmin Yokluğu Dikkat Çekti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Kadrosu Belli Oldu: 10 İsmin Yokluğu Dikkat Çekti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının kadrosunu resmen UEFA’ya bildirdi. Kadrodaki 10 eksiklik dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosunda şu isimlere yer verildi:

Kaleciler: İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic

Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, Levent Mercan

Orta Saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Hücum: Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Sarı-lacivertlilerin UEFA’ya bildirdiği listede Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor gibi isimler yer almadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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