Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Kadrosu Belli Oldu: 10 İsmin Yokluğu Dikkat Çekti
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Feyenoord maçlarının kadrosunu resmen UEFA’ya bildirdi. Kadrodaki 10 eksiklik dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin UEFA kadrosunda şu isimlere yer verildi:
Kaleciler: İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, Levent Mercan
Orta Saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Hücum: Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Sarı-lacivertlilerin UEFA’ya bildirdiği listede Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor gibi isimler yer almadı.
Kaynak: Haber Merkezi