Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi İçin Sahada
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı ağırlıyor. Maçta henüz gol sesi çıkmadı.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Benfica'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler, avantajlı şekilde Portekiz'e gitmek istiyor.
Maçın 15 dakikası geride kalırken, sahadan henüz gol sesi çıkmadı.
Takımlar, sahaya şu ilk 11'lerle çıktı:
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Archie Brown, Szymanski, Jhon Duran, En-Nesyri.
Benfica: Trubin, Dedić, António Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.
