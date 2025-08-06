Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord Karşısında Çıkaracağı İlk 11...
Fenerbahçe, yıllardır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi özlemini bitirmek istiyor. 6 Ağustos Çarşamba günü yani bugün Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak Kanarya'da hedef galibiyet. Gözler ise Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11'e çevrildi. Zorlu maç öncesi teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirlendi. İşte Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında çıkacağı ilk 11...
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası bugün başlayacak. Özlemini bitirmek isteyen sarı-lacivertli ekipte hedef galibiyet. Kanarya, Devler Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü (Bugün) Hollanda'da Feyenoord'a konuk olacak.
De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta evi Chobani Stadı'nda oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.
John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
JOSE MOURINHO'NUN İLK 11'İ
İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Szymanski, Brown, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri (Duran)