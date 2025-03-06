Fenerbahçe - Rangers Maçı İlk 11'ler Belli Oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Rangers karşılaşmasındaki ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Rangers ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Heyecan dolu karşılaşmada Alejandro Hernandez düdük çalacak. Fenerbahçe - Rangers maçı saat 20.45'te başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Propper, Jefte, Rıdvan Yılmaz, Raskin, Barron, Diomande, Cerny, Dessers.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.
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