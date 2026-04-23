Fenerbahçe Osmihen İçin TFF'ye Başvuracak: Derbi Öncesi Tansiyon Yükseliyor

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi öncesi maça atanan Yasin Kol üzerinden gerilim yükselirken, sarı lacivertli ekipten dikkat çeken bir hamle geldi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen'in sakatlığı sebebiyle kullandığı koruyucu için TFF'ye başvuracak.

Fenerbahçe Osmihen İçin TFF'ye Başvuracak: Derbi Öncesi Tansiyon Yükseliyor
Fenerbahçe, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen’in kullandığı koruyucu için harekete geçti. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi karşılıklı ataklar devam ediyor.

İki kulübün sosyal medyadan birbirlerini hedef alan paylaşımların ardından Fenerbahçe cephesi Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TFF'YE BAŞVURACAK

HT Spor'da yer alan haberi göre; Fenerbahçe, Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası kullandığı koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu öne sürüyor.

Sarı lacivertli kulüp, bu durumu resmi olarak gündeme taşımak için TFF'ye başvuru yapacak. Fenerbahçe bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor.

35 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıktı.

Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyememişti.

Kaynak: HT Spor

Samsunspor'u Eleyen Trabzonspor Yarı Finalde: Onana Penaltılarda Devleşti Samsunspor'u Eleyen Trabzonspor Yarı Finalde
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Dünya Kupası Tehlikede mi? Arda Güler’den Kötü Haber Geldi Dünya Kupası Tehlikede mi? Arda Güler’den Kötü Haber Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri