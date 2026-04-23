Fenerbahçe Osmihen İçin TFF'ye Başvuracak: Derbi Öncesi Tansiyon Yükseliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen’in kullandığı koruyucu için harekete geçti. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi karşılıklı ataklar devam ediyor.

İki kulübün sosyal medyadan birbirlerini hedef alan paylaşımların ardından Fenerbahçe cephesi Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TFF'YE BAŞVURACAK

HT Spor'da yer alan haberi göre; Fenerbahçe, Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası kullandığı koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu öne sürüyor.

Sarı lacivertli kulüp, bu durumu resmi olarak gündeme taşımak için TFF'ye başvuru yapacak. Fenerbahçe bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor.

35 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıktı.

Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyememişti.

Kaynak: HT Spor