Fenerbahçe Orta Saha Oyuncusunu İstanbul'a Getiriyor

Süper Lig’de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe’de kadro güçlendirme çalışmaları da bir yandan sürüyor. Ocakta Anderson Talisca ve Cristian Medina gibi isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin, geleceğe yatırım çabaları da devam ediyor.

Uzun vadeli yatırımların da peşinde olan Fenerbahçe’nin dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri İstanbul’a davet ettiği öğrenildi. Bu isimlerden biri de 17 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha Mohamed Kader Kone oldu.

Kone’nin Fenerbahçe tarafından denenmek üzere ‘kalıcı bir sözleşme’ imzalama amacıyla davet edildiği bildirildi.

Yakın zamanda Türkiye’ye gelmesi beklenen Kone’nin Jose Mourinho’nun onayının ardından ekibe dahil olması bekleniyor.