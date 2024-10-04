Fenerbahçe - Olympiakos Basketbol Maçı Sonucu

Fenerbahçe Beko 82 - 71 Olympiakos

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Fenerbahçe - Olympiakos Basketbol Maçı Sonucu

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Sezonu Olympiakos’a karşı açtı. Fenerbahçe, turnuvaya galibiyetle başladı ve Olimpiakos’u 82 - 71'lik skorla yendi.

Turkish Airlines EuroLeague’de açılış haftasında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 20.30’da başlayan maçı Sırbistan’dan Ilija Belosevic, Uros Nikolic ve İspanya’dan Jordi Aliaga hakem üçlüsü yönetti.

Fenerbahçe sahasında Olimpiyakos’u 82- 71’lik skorla geçerek turnuvaya galibiyetle başladı ve geçtiğimiz sezonun Final Four ekibini mağlup etti.

Kaynak: ANKA

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