Fenerbahçe Ocakta İngiliz Yıldızı Alıyor

Yeni sezonda yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe’nin ocaktaki transfer dönemine de hızlı başlayacağı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, sarı-lacivertlilerin Kieran Trippier’i kadrosuna katacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin Newcastle’dan ayrılmayı kafasına koyan Trippier’i kadrosuna katmasının çok yakın olduğunun iddia edildiği haberde, İngiliz ekibinin olumlu yanıt vereceği iddia edildi.

İtalya'nın Milan ve Atalanta kulüplerinin de Kieran Trippier'e teklif yapmayı düşündüğü iddia edilirken, Süper Lig ekibinin transferi bitirmeye daha yakın olduğu kaydedildi.