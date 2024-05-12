Fenerbahçe, NBA yıldızına kancayı taktı!

Fenerbahçe Beko'nun San Antonio Spurs forması giyen 24 yaşındaki Gürcü-Amerikalı basketbolcu Sandro Mamukelashvili ile ilgilendiği kaydedildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, NBA yıldızına kancayı taktı!

Türk Hava Yolları EuroLeague’de 5 yıl aradan sonra Final Four’a kalan Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

Vincent Poirier ve Tadas Sedekerskis isimlerinin ardından Fenerbahçe için yeni bir bilgi geldi.

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Beko, NBA'de 4-5 numara pozisyonlarında oynayan oyuncu adaylarını belirledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, adaylardan biri San Antonio Spurs forması giyen 24 yaşındaki Gürcü-Amerikalı basketbolcu Sandro Mamukelashvili olarak kaydedildi.

Fenerbahçe, NBA yıldızına kancayı taktı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe NBA EuroLeague
Son Güncelleme:
İspanyol basını öve öve bitiremedi: Mbappe hatırlatmalı Arda Güler vurgusu Mbappe hatırlatmalı Arda Güler vurgusu
Trendyol 1. Lig’de play-off hattı belli oldu Trendyol 1. Lig’de play-off hattı belli oldu
Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor Yeşil fasulye nasıl saklanır? Meğer formülü çok kolaymış. 2 yıl taze kalıyor
Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş... Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
Satıcısı açıkladı: Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı Sıfır otomobilde 250 bin TL indirim fırsatı
İddia I AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı AKP, torpil için sınavı iptal etti: Yetmedi dekan görevinden alındı
Şutsuz biten Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ile ilgili flaş iddia: Yüklü miktarda beraberlik bahsi oynandı Şutsuz maçla ilgili flaş iddia
Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor Aksaray'da üretilip kapış kapış satılıyor: Almanya ve Rusya ilaç yapıyor
İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermemişti... Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme Danıştay kararı bozdu: Eski AKP’li Başkan Taşçı’ya inceleme