Fenerbahçe, NBA yıldızına kancayı taktı!

Türk Hava Yolları EuroLeague’de 5 yıl aradan sonra Final Four’a kalan Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

Vincent Poirier ve Tadas Sedekerskis isimlerinin ardından Fenerbahçe için yeni bir bilgi geldi.

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Beko, NBA'de 4-5 numara pozisyonlarında oynayan oyuncu adaylarını belirledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, adaylardan biri San Antonio Spurs forması giyen 24 yaşındaki Gürcü-Amerikalı basketbolcu Sandro Mamukelashvili olarak kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem