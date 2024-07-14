Fenerbahçe Mutlu Sona Ulaştı: Yeni Transferi İstanbul'a Geliyor

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına dürdüren Fenerbahçe, Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'de mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELECEK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Suudi Arabistan Pro Lig yönetimi anlaşmayı onaylayarak Allan Saint-Maximin'in gidişine izin verdi.

Kiralık olarak anlaşmaya varılan Fransız kanat oyuncusunun imza attıktan sonra sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

14 GOL KATKISI YAPTI

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, 31 maçta 4 gol atıp 10 asist yaptı.

Allan Saint-Maximin'in Al-Ahli'le olan sözleşmesi 2026 yılında son buluyor.