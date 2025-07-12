Fenerbahçe Mimovic'e Lisans Çıkardı

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’in lisansını çıkardı. Oyuncu geçen sezon Zenit formasıyla 25 müsabakada forma giymişti.

Fenerbahçe Mimovic'e Lisans Çıkardı
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Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna kattığı ancak yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Rusya’nın Zenit ekibine kiralamak zorunda kaldığı Ognjen Mimovic’in lisansını çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.

Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.

Kaynak: AA

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