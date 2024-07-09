Fenerbahçe, Milli Yıldızlarla Nikah Tazeledi
Fenerbahçe, kadın voleybol takımında forma giyen milli oyuncular Melissa Vargas, Gizem Örge, Meliha Diken ve Aslı Kalaç'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı formasını giyen milli oyuncular Melissa Vargas, Gizem Örge, Meliha Diken ve Aslı Kalaç, sözleşme yeniledi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas ile 3; Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2'şer; Meliha Diken ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe formasını giyen dört milli oyuncu da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Ay-yıldızlı forma için mücadele edecek.
Kaynak: DHA
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