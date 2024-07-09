Fenerbahçe, Milli Yıldızlarla Nikah Tazeledi

Fenerbahçe, kadın voleybol takımında forma giyen milli oyuncular Melissa Vargas, Gizem Örge, Meliha Diken ve Aslı Kalaç'ın sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Milli Yıldızlarla Nikah Tazeledi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı formasını giyen milli oyuncular Melissa Vargas, Gizem Örge, Meliha Diken ve Aslı Kalaç, sözleşme yeniledi.

Fenerbahçe, Milli Yıldızlarla Nikah Tazeledi - Resim : 1

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas ile 3; Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2'şer; Meliha Diken ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Milli Yıldızlarla Nikah Tazeledi - Resim : 2

Fenerbahçe formasını giyen dört milli oyuncu da A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Ay-yıldızlı forma için mücadele edecek.

Fenerbahçe, Milli Yıldızlarla Nikah Tazeledi - Resim : 3

Fenerbahçe, Milli Yıldızlarla Nikah Tazeledi - Resim : 4

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Melissa Vargas
Son Güncelleme:
Galatasaray'a Batshuayi'nin Ardından Fenerbahçe'den Bir İsim Daha! Galatasaray'a Fenerbahçe'den Bir İsim Daha
Euro 2024'te İlk Finalist Belli Oluyor! Euro 2024'te İlk Finalist Belli Oluyor! 'Ekren Final' Bu Akşam
Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı
Televizyon Dünyasına Seslendi! Demet Akbağ'ın Türk Dizilerinde Görmek İstediği Şey Televizyon Dünyasına Seslendi! Demet Akbağ'ın Türk Dizilerinde Görmek İstediği Şey
ÇOK OKUNANLAR
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum
AKP’li Kurmaylar Bu İhtimali Konuşuyor! Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor? Özgür Özel Neden Israrla ‘Erken Seçim’ Diyor?
Ehliyette Yeni Dönem! Artık Bu Sorular Olmayacak Ehliyette Yeni Uygulama!
Fenomen Operasyonu: Neslim Güngen ve Eşi Gözaltına Alındı Neslim Güngen ve Eşi, Gözaltına Alındı