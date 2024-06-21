Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi uzatıldı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli ekipte 29 yaşındaki futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 10 gol kaydetti.
Kaynak: AA