Fenerbahçe Medina ile Her Konuda Anlaştı: Boca Juniors'a Yapılan Teklifin Detayları Ortaya Çıktı

Transfer döneminin kapanmasına günler kala, Fenerbahçe orta sahada Fred’in alternatifini bulmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulübün Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan Fenerbahçe’nin Boca Juniors’a yaptığı son teklifin detayları da ortaya çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, konuya ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabındna duyururken, Fenerbahçe’nin Medina için 10+5 milyon dolar + yüzde 20 vergi içeren bir teklif yaptığını aktardı.

Sabuncuoğlu, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile bir görüşme daha yapılacağını bildirdi.

Medina’nın Fenerbahçe’ye gelmek için takımına baskı yaptığı da kaydedilmişti.