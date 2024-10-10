Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Menajerinden Açıklamalar

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik, iki görevi de layıkıyla yapmaya çalıştığını söyledi.

Pelin Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takım ile Fenerbahçe'de görev aldığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

İki görevin de sorumluluğunun bilincinde olduğunu vurgulayan Çelik, "Çok çalışıyorum. Aslında 24 saatte 48 saat çalışıyorum. Bundan hiç şikayet etmiyorum. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Yaşadığım her güne şükrediyorum. Görevlerimi layıkıyla yapmaya ve takıma yardım etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Her iki görevi bir arada yürütmenin zorluğuna değinen Pelin Çelik, "Milli takım formamı çıkarıyorum, sonra Fenerbahçe formamı giyiyorum. İnsanın mutlu olduğu yerde çalışması ve sevdiği işi yapabilmesi çok büyük bir şans. Çok yoruluyorum, stresli bir iş ama fena da yapmadığımı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Tüm kupaları kazanmak istiyoruz"

Pelin Çelik, Fenerbahçe Medicana'nın 2024-2025 sezonu hedeflerini değerlendirdi.

Bu sezonun mücadele ettikleri tüm kulvarların çekişmeli geçeceğini anlatan Çelik, "Heyecanlıyız ve mutluyuz. Hedefimiz bu sezonu da mutlu sonla bitirmek. Avrupa'da ve Türkiye'de kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Ligin başında biraz zamana ihtiyacımız var. Zaman içinde yukarıya doğru yükselen bir grafiğe sahip olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Pelin Çelik, 2021'den bu yana son 4 takım arasında yer aldıkları CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kupayı müzelerine götüreceklerine inandığını belirtti.

Güçlü bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Çelik, "Türkiye'de çok iyi takımlar var. Dünyada ve Avrupa'da en güçlü kulüp takımları Türkiye'de ve İtalya'da. CEV Şampiyonlar Ligi de bu 2 ülke arasında geçecektir. 6 takım var. Hangisi kazanırsa hiçbiri için sürpriz olmaz. Kurduğumuz takımdan çok mutluyuz. İstediğimiz sonuçları alabileceğimiz güçte olduğumuza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Kaynak: AA