Fenerbahçe Maçında 'Biletsiz Seyirci' Skandalı! Bir Kişi Tutuklandı

Fenerbahçe-Alanyaspor arasında 2-2 beraberlikle sona eren maçta biletsiz kişileri Chobani Stadı'na aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığını tespit etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda maça biletsiz kişileri aldığı belirlenen şüpheli A.K. gözaltına alındı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı.

Diğer yandan, şüphelinin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girdiği görüldü.

Kaynak: AA

