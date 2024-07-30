Fenerbahçe-Lugano Maçının 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçında Lugano'yu Kadıköy'de ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

Fenerbahçe-Lugano Maçının 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı Lugano'yu, bu akşam evinde konuk edecek.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

RAKİP LİLLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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