Fenerbahçe Konyaspor'u 4 Golle Geçti! Zirve Yarışında Gaza Bastı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu TÜMOSAN Konyaspor oldu. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Brann maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Teknik adam, Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedeğe aldı. Tedesco, bu isimlerin yerine ise Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

KONYA'DAN GOL GELMEDİ

Maçın ilk golü 28. dakikada sarı-lacivertlilerden geldi. Talisca'nın penaltı golüyle kanarya öne geçti. Bu golden henüz iki dakika sonra Mert Müldür farkı ikiye çıkardı. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti. 37. dakikada Talisca,bir kez daha ağları havalandırdı. Brezilyalı golcü son iki resmi maçında beşinci golüne imza attı.

İlk devre Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 87. dakikada Marco Asensio farkı dörde çıkardı. Kalan anlarda ağlar havalanmadı ve Domenico Tedesco'nun öğrencileri maçı 4-0 kazandı. 36 puana yükselen Fenerbahçe bir sonraki lig maçında Eyüpspor'a konuk olacak. 16 puanda kalan Konyaspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi