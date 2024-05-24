Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu soyunma odası hakareti nedeniyle TFF'ye şikayet etti

Fenerbahçe, 19 Mayıs 2024 tarihinde deplasmanda oynanan Galatasaray maçında yaşanan olaylar sonrası, rakip takım futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Müfettişliği'ne şikayet etti.

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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu soyunma odası hakareti nedeniyle TFF'ye şikayet etti

Fenerbahçe Kulübü, 19 Mayıs 2024 tarihinde Galatasaray ile oynanan maçın ardından Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf ettiği hakaretler nedeniyle TFF Disiplin Müfettişliği'ne şikayette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 19 Mayıs 2024 Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynadığımız maçın ardından rakip takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odası koridorlarında sarf etmiş olduğu hakaretler dolayısıyla bugün Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği'ne şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili gelişmeler tarafımızca dikkatle takip edilecektir." ifadeleri yer aldı.

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