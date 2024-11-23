Fenerbahçe Kayseri'ye Gol Oldu Yağdı: 2-6
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada Fenerbahçe 2-6'lık skorla galip ayrıldı.
Süper Lig’in 13’üncü haftasında, Kayserispor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı deplasmanda 2-6'lık skorla önde tamamladı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü.
Karşılaşmanın ilk yarını Fenerbahçe’nin 1-3’lük üstünlüğü ile tamamlanırken, gol düellosu ikinci yarıda da sürdü.
Fenerbahçe’nin gollerini 7’inci dakikada Dusan Tadic, 15 ve 26’ıncı dakikalarda Oğuz Aydın, 63’üncü dakika Yusuf en-Nesyri, 85'inci dakikada Filip Kostic ve 88'inci dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.
Kayserispor’un gollerini ise 43’üncü dakikada Alexander Djiku (KK) ve 56’ıncı dakikada Dimitrios Kolovetsios kaydetti.
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