Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek zirve yolunda güçlü adımlar attı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u Michy Batshuayi, Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle 3-0 mağlup ederek zirve yolunda güçlü adımlar attı.

Maçın Özeti:

18. Dakika: Michy Batshuayi, Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Tadic'in pasında Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi.

43. Dakika: Alexander Djiku farkı ikiye çıkardı. Tadic'in köşe vuruşunu Djiku kafa vuruşuyla gole çevirdi.

59. Dakika: Çağlar Söyüncü, skoru 3-0 yaptı. Szymanski'nin ortasında Çağlar Söyüncü topla buluştu ve topu ağlara gönderdi.

Maçın İstatistikleri:

Fenerbahçe: %64 top hakimiyeti, 12 şut, 6 isabetli şut, 3 gol

Mondihome Kayserispor: %36 top hakimiyeti, 5 şut, 1 isabetli şut

Maç Sonrası Açıklamalar:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: "Bugün çok iyi bir oyun oynadık. Rakibimiz karşısında dominanttık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Zirve yolunda önemli bir adım attık."

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü İlhan Parlak: "Fenerbahçe'ye karşı iyi bir oyun oynadık ama ne yazık ki goller atamadık. Bu yenilgiden ders çıkarmamız gerekiyor."