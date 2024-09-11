Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma öncesinde takım, yoğun bir antrenman programına başladı. Antrenmanda milli oyuncular dinlendirildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerin idmanında milli oyuncular günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
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