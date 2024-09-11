Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu kritik karşılaşma öncesinde takım, yoğun bir antrenman programına başladı. Antrenmanda milli oyuncular dinlendirildi.

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Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin idmanında milli oyuncular günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

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