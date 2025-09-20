Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazır
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Mücadele yarın 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanacak.
Süper Lig’in altıncı haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı bildirildi.
Antrenman pas çalışmalarıyla devam ederken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
KARŞILAŞMANIN HEYECANI YARIN YAŞANACAK
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.
