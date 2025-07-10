Fenerbahçe, KAP'a Bildirdi! İşte Stadyum ve Forma Sponsoru...

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe, KAP'a Bildirdi! İşte Stadyum ve Forma Sponsoru...
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Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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