Fenerbahçe Kampı 3'te 3'le Kapattı

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında sürdüren Fenerbahçe, kampın son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i 2-1 mağlup etti.

6. dakikada Talisca'nın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden İrfan Can Kahveci takımını öne geçirdi. İkinci yarıda baskısını sürdüren Fenerbahçe, 56. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fred'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. LASK'ın tek golüyse 65. dakikada Danek'ten geldi.

Daha önce Admira Wacker'i 5-0, Pogon Szczecin'i ise 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, böylece Avusturya kampını 3 maçta 3 galibiyetle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi