Fenerbahçe Kampı 3'te 3'le Kapattı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kampın son hazırlık maçında LASK Linz'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler böylece 3 hazırlık maçını da galibiyetle bitirdi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Kampı 3'te 3'le Kapattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten kasabasında sürdüren Fenerbahçe, kampın son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i 2-1 mağlup etti.

6. dakikada Talisca'nın şutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden İrfan Can Kahveci takımını öne geçirdi. İkinci yarıda baskısını sürdüren Fenerbahçe, 56. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fred'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. LASK'ın tek golüyse 65. dakikada Danek'ten geldi.

Daha önce Admira Wacker'i 5-0, Pogon Szczecin'i ise 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, böylece Avusturya kampını 3 maçta 3 galibiyetle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Beşiktaş Yılın Transferini Resmen Açıkladı! Leandro Trossard KAP’a Bildirildi Beşiktaş Yılın Transferini Resmen Açıkladı
Greenwood'dan Fenerbahçe Taraftarına İlk Mesaj Greenwood'dan Fenerbahçelilere İlk Mesaj
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İspanya Fransa'yı Devirdi, Final Biletini Kaptı İspanya Fransa'yı Devirdi, Final Biletini Kaptı
Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Nihat Kahveci Serbest Bırakıldı: Eşinden İlk Açıklama Geldi Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda
Soruşturma Dosyasına Giren Şok Fotoğraf: Haluk Levent Kumar Masasında Haluk Levent Kumar Masasında
CHP’de Düğüm Mahkemede! Özgür Özel Ekibi 'Çağrı Heyeti' İçin Resmen Başvurdu Olağanüstü Kurultay Davası Resmen Açıldı