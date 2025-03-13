Fenerbahçe Kader Maçında! İlk Gol Geldi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a deplasmanda konuk oluyor. Kritik mücadelede ilk gol geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oluyor.
23.00'te başlayan müsabaka Ibrox Stadı'nda oynanıyor. Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetiyor.
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna play-off etabından dahil olan Fenerbahçe, Anderlecht'i elemişti. Sarı-lacivertliler bu turda Rangers engelini geçip adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür, Kostic, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers.
CANLI | RANGERS 0-1 FENERBAHÇE
45' Szymanski'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!
Kaynak: Haber Merkezi