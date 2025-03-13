Fenerbahçe Kader Maçında! İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında İskoçya ekibi Rangers'a deplasmanda konuk oluyor. Kritik mücadelede ilk gol geldi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Kader Maçında! İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk oluyor.

23.00'te başlayan müsabaka Ibrox Stadı'nda oynanıyor. Mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetiyor.

Avrupa Ligi'nde son 16 turuna play-off etabından dahil olan Fenerbahçe, Anderlecht'i elemişti. Sarı-lacivertliler bu turda Rangers engelini geçip adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Skriniar, Mert Müldür, Kostic, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Cerny, Dessers.

CANLI | RANGERS 0-1 FENERBAHÇE

45' Szymanski'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi!

Kaynak: Haber Merkezi

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