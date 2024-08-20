Fenerbahçe İngilizlerin Sabrını Taşırdı: Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu Kararı

Ferdi Kadıoğlu transferinde Fenerbahçe'nin bonservis bedelini artırmak istemesi Brighton'un sabrını taşırdı. Bu hafta içinde tarafların bir kez da temaslarda bulunması bekleniyor.

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Fenerbahçe İngilizlerin Sabrını Taşırdı: Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu Kararı

Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro’luk bir teklifte bulunan Premier Lig ekibi Brighton’un sabrı taştı.

İngiliz ekibi transferin tamamlanması için dakikaları sayarken, görüşmelerin fazla uzadığını düşünüyor. Brighton’un Fenerbahçe ile bu hafta bir kez daha resmi temasa geçmesi bekleniyor.

Brighton transferi 35 milyon Euro’ya tamamlamak isterken, Fenerbahçe’nin ise bonuslarla birlikte rakamı yukarı çekmeye çalıştığı bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu’nun da İngiliz ekibin teklifini kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

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